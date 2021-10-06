Кемерово, 6 октября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Новокузнецкой больнице №29 им. А.А. Луцика, Кузбасской больнице скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского и Кемеровской районной больнице им. Б.В. Батиевского сегодня, 6 октября, запускают 14 новых аппаратов. Оборудование закуплено по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщил региональный минздрав.

Mil.ru Медицинское оборудование

«352 единицы нового медоборудования поступят в кузбасские больницы до конца года, 160 из них уже работают. В первую очередь переоснащаем диагностическую базу. В целом на обновление материально-технической базы поликлиник в 2021 году направим 2,2 миллиарда рублей, они пойдут, в том числе, на закупку новых санитарных машин, строительство модульных медпунктов в отдаленных территориях»,— прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

Отметим, что по официальным данным, почти 12 миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов будет вложено в модернизацию первичного звена здравоохранения в Кемеровской области до 2025 года.