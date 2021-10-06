Красногорск, , 12:08 — REGNUM С начала 2021 года по предписаниям Госадмтехнадзора устранено 516 нарушений в содержании фасадов нежилых зданий. Об этом 6 октября сообщается на сайте правительства Московской области.

Что скрывается за фасадом Onf.ru

«Инспекторы следят за очисткой фасадов зданий от рекламного мусора и посторонних надписей, надлежащим содержанием внешних стен зданий, мемориалов и стендов, состоянием садово-парковой мебели и скульптур», — уточнил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Больше всего нарушений было устранено в городских округах Волоколамский, Балашиха, Клин, Коломна, Солнечногорск, Егорьевск, Королев, Луховицы, Пущино, Серпухов, Дмитровский, Люберцы, Можайский, Мытищи, Орехово-Зуевский, Серебряные Пруды, Чехов, Шатура.

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