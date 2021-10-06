Москва, 6 октября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Арктика быстро развивается с точки зрения инвестиционной привлекательности. Об этом 6 октября заявил вице-премьер Юрий Трутнев на «правительственном часе» в Совфеде.

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«В целом, 294 проекта (с 2020 года) — я считаю, за полтора года это неплохой результат. При подготовке к докладу в Совете Федерации мы проанализировали темпы прироста новых инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и Арктике, и у нас пока получается, что Арктика лидирует в два раза», — заявил Трутнев.

«Это только начало пути, но если разбить по времени, то темпы появления новых инвестиционных проектов в два раза выше, чем на Дальнем Востоке», — указал он.