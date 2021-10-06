Москва, 6 октября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В России устойчивый рост показали производство лекарственных материалов, напитков и табачных изделий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

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«На данный момент многие негативные макроэкономические и эпидемиологические факторы не дают промышленности динамично развиваться. Тем не менее устойчивый рост показывали и, вероятно, продолжат это делать производство лекарственных средств и материалов для медицины, производство машин и оборудования, производство напитков и табачных изделий, — сказала Степанова. — Наметилось некоторое замедление темпов роста экономической активности».

По ее словам, оно связано как с сохраняющимися проблемами с поставками сырья и материалов, так и с ослаблением динамики спроса. Последнее объясняется исчерпанием потенциала восстановительного роста в некоторых отраслях экономики и негативной реакцией спроса на резко возросшие цены.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России уровень загрузки мощностей находится по-прежнему заметно ниже предкризисного уровня.