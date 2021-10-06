Брдо, Словения, 6 октября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Одной из причин энергетического кризиса Евросоюза являются ошибки Еврокомиссии, заявил 6 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Európa Pont Виктор Орбан

«Евросоюз должен изменить свою политику, поскольку по меньшей мере частично причина роста цен — это ошибки Еврокомиссии. Мы должны изменить некоторые «зеленые» нормы, иначе все будут страдать», — сказал он по прибытии на саммит ЕС — Западные Балканы.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил 6 октября по прибытии на заседание Совета ЕС по экологии, что энергетический кризис наблюдается на пространстве Евросоюза на фоне наибольшего за четверть века спроса на энергоресурсы.

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