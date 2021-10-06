Йошкар-Ола, 6 октября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне в регионе было зарегистрировано также два летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 609 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 октября в регионе выявили 66 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 63 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 20 082 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 587 человек.