Уфа, 6 октября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Новые пассажирские автобусы выйдут на маршруты по Уфе. Об этом 6 октября сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

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«Вот это все — пассажирские автобусы, их много. Все они выходят на маршруты. Только в этом году мы закупили 220 автобусов малого и большого класса. И продолжаем это делать», — сообщил глава региона.

Он отметил, что руководство региона делает все, чтобы транспорт в республике, в том числе в Уфе, был хорошим, качественным и у жителей была возможность спокойно добираться туда, куда им нужно.

Он напомнил, что впереди День республики и в этот день принято поздравлять жителей.

«И огромное спасибо водителям. Всех с праздником, с наступающим. Республика, вперед. Все будет хорошо!» — заявил глава региона.

По информации некоторых СМИ, в Уфу поступили 60 автобусов большого класса марки НЕФАЗ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что школы Башкирии получили еще 114 автобусов для перевозки детей.