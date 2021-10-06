Санкт-Петербург, 6 октября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Ленинградской области из 1799 коек, развернутых для пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией, занято более 80 процентов. Об этом 6 октября ИА REGNUM сообщили в комитете по здравоохранению Ленобласти.

Дарья Драй ИА REGNUM Койки в «красной зоне»

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По данным регионального оперативного штаба, за прошедшие сутки в Ленобласти выявлено 249 носителей SARS-CoV-2, что на семь человек больше, чем днем ранее. Наибольшее количество зараженных было обнаружено в крупных городах, таких как Мурино (25), Сланцы (20), Кудрово (16), Выборг и Кириши (по 14).

Как уточнили ИА REGNUM в региональном комздраве, за прошедший день было госпитализировано 159 заболевших граждан. Отметим, что в конце прошлой недели число госпитализаций составляло меньше 80-ти человек в сутки. Всего на данный момент в региональных ковидных стационарах развернуто 1799 коек, из них 302 койки свободны (16,79%).

Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлен 70 631 инфицированный житель. Из них 53 048 человек выздоровели, в том числе накануне были выписаны 112 жителей Ленобласти. Скончались 2484 заболевших, в том числе три новых летальных случая были зарегистрированы 5 октября.