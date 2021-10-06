Ростов-на-Дону, 29 мая, 2020, 13:14 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону можно выполнить экспресс-тесты на SARS-CoV-2, результаты которых будут готовы в течение 15 минут. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Ростовского государственного медуниверситета.

Результаты экспресс-теста не только на наличие коронавируса, но и антител к нему, будут получены на месте без отправки материала в специализированную лабораторию. Пробное тестирование экспресс-диагностики планируется проводить, в том числе при приёме и лечении пациентов в целях минимизации заноса инфекции.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в начале мая планировалось увеличить число лабораторий, в которых проводятся тесты на коронавирус. В настоящее время охват населения тестированием на 100 тыс. населения составляет 99,33. За весь период пандемии донские специалисты провели свыше 119,4 тыс. исследований.