Йошкар-Ола, 6 октября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 6 октября выявили 66 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 63 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 20 082 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 18 886 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 115 человек. 609 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончались двое пациентов ковид-центров, накануне в регионе было зарегистрировано также два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 587 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 594 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1363 человека, из них у 1347 — пневмония, 55 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 117 пациентов, при этом госпитализированы 155 жителей Марий Эл.