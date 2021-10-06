Ульяновск, 6 октября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжается прирост новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом информирует оперативный штаб России.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 6 октября, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 85 064 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 345. Победили болезнь 74 446 ковидных больных, в том числе за сутки вылечились 312 пациентов. За минувший день в регионе от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 15 больных. Таким образом, всего с начала пандемии скончались 2668 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, на амбулаторном лечении в Ульяновской области по состоянию на 5 октября находилимь 10 216 пациентов с COVID-19.

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