Москва, 6 октября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. После двух успешно проведенных пусков российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск» до конца года будут начаты государственные испытания этой ракеты с фрегата «Адмирал Горшков». Об этом 6 октября сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Mil.ru Пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта фрегата «Адмирал Горшков»

«После успешных испытаний «Циркона» с подводной лодки нет препятствий для начала госиспытаний с надводного носителя», — приводит его слова ТАСС.

Также источник добавил, что государственные испытания будут начаты в ноябре и до конца года может быть выполнено один-два пуска «Циркона».

При этом отмечается, что в реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»), являющемся разработчиком и производителем ракеты, эту информацию комментировать не стали.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября командующий Северным флотом ВМФ РФ Александр Моисеев доложил министру обороны России Сергею Шойгу, что испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подводной лодки закончены и в ходе них подтверждены все ее характеристики.