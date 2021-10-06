Липецк, 6 октября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Лучших педагогов региона чествовали в администрации Липецкой области 5 октября. Как сообщает ИА REGNUM, с профессиональным праздником преподавателей поздравил руководитель региона Игорь Артамонов.

Липецкаяобласть.рф Игорь Артамонов

«Профессия учителя очень важна и почитаема. В Липецкой области сильное педагогическое сообщество. Наши дети регулярно занимают высокие места в престижных конкурсах. Это является показателем вашего профессионализма. Поздравляю вас с праздником и благодарю за нелёгкий труд», — сказал Игорь Артамонов.

В рамках торжественной церемонии состоялось награждение педагогов. 30 человек удостоены почётного звания «Заслуженный работник образования Липецкой области». Награда присуждается преподавателям за высокие достижения и вклад в развитие образования региона. Еще 38 педагогов получили удостоверение «Почётный работник образования Липецкой области».

Восемь педагогов получили ежегодную премию в размере 200 тысяч рублей, которая выплачивается по инициативе президента России Владимира Путина лучшим учителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, за высокие достижения в педагогической деятельности, получившие общественное признание.

Областную премию имени К. А. Москаленко в 2021 году получили 14 человек. Звания «Почётный наставник в сфере образования Липецкой области» удостоены девять педагогов. В настоящее время в Липецкой области в сфере образования трудятся более 30 тысяч человек, восемь тысяч из них — учителя.