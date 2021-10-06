Джакарта, 6 октября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Индонезия и Малайзия по-разному относятся к присутствию китайских кораблей в приграничной зоне в Южно-Китайском море, сообщает CNN Indonesia.

Uni.open2ch.net Южно-Китайское море

Малайзия утверждает, что китайские суда «вошли» в их исключительную экономическую зону, в то время как Индонезия считает, что исследовательский флот Пекина «проходит» в международных водах в море Натуна.

Малайзия выразила протест против присутствия и деятельности китайских судов, в том числе исследовательских судов, в исключительной экономической зоне страны.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии сделало заявление о присутствии китайского исследовательского судна в море Натуна.