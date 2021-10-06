Саранск, 6 октября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались три человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано три летальных случая.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 581 человека.

Как сообщало ИА REGNUMпо состоянию на 6 октября в регионе выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 85 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 28 633 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3544 человека.

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