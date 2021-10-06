Новосибирск, 6 октября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Теперь уже бывший министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов назначен главным врачом больницы № 34. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона.

Министерство здравоохранения Новосибирской области Ярослав Фролов назначен главным врачом больницы № 34

Напомним, что свой пост новосибирский министр труда и социального развития Ярослав Фролов покинул в конце сентября.

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На новой должности он сменил главного врача больницы Владимира Ярохно.

Отметим, что главой новосибирского министерства труда и социального развития стала бывший и. о. замминистра Елена Бахарева.

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