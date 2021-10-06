6 октября 2021 | Время чтения 4 мин

Что касается Русской православной церкви, то она получает шанс не только начать примиряться с Константинопольским патриархатом, но и подружиться с администрацией президента США Джо Байдена, приверженность борьбе с климатическими изменениями которой хорошо известна. Правда, для этого высокопоставленным сотрудникам Московского патриархата нужно вступать в общение с действующими американскими чиновниками, а не позировать перед фотокамерами с бывшими сотрудниками администрации Трампа.

Станислав Стремидловский, , 16:18 — REGNUM Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион принял участие в собрании религиозных лидеров, ученых и экспертов «Вера и наука: навстречу 26-й конференции», которое на днях под председательством папы Римского Франциска прошло в день памяти святого Франциска Ассизского, 4 октября, в Ватикане. Собрание стало точкой сборки мнений католиков и православных, а также представителей иных конфессий о климатических изменениях в преддверии предстоящей конференции мировых лидеров на эту тему в Глазго, которая запланирована на 1—12 ноября и куда собирается отправиться понтифик.

Собрание религиозных лидеров, ученых и экспертов «Вера и наука: навстречу 26-й конференции Vatican News

По итогам собрания было принято совместное обращение. В нем содержится призыв как можно скорее достичь нулевого уровня выбросов углерода, чтобы ограничить рост средней глобальной температуры на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня. Богатые страны просят не только активизировать действия по борьбе с изменением климата в собственном доме, но и оказать финансовую поддержку бедным уязвимым странам. Религиозные лидеры обязуются предпринять более решительные действия по части просвещения верующих о климатических изменениях, активнее участвовать в общественных дебатах по экологическим вопросам, а также учитывать «зеленый фактор» при покупке недвижимости и инвестициях. Как утверждают участники собрания в Ватикане, особенно важным является их конфессиональное «разнообразие», поскольку оно «может оказать сильное влияние» не только на конференцию в Глазго, но и на «примерно 84% населения мира, которое отождествляет себя с верой».

Зеленая энергетика

Последняя фраза говорит о том, что религиозные лидеры видят большие перспективы для своих Церквей в подключении к климатической тематике и готовы ради этого сплотиться и отбросить спорные моменты, которые их разделяют. Это касается в том числе Русской православной церкви и Константинопольского патриархата, чьи отношения переживают острый кризис после спорного решения Фанара предоставить томос об автокефалии Православной церкви Украины и последующих шагов, в которых Московский патриархат, и не только он, увидел угрозу раскола православного мира. Данная позиция в очередной раз была подтверждена в конце сентября в ходе заседания Синода Русской православной церкви. Как сообщал по его итогам отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, члены Синода осудили «продолжающиеся антиканонические деяния константинопольского патриарха, направленные на разрушение единства Православия».

Тем интереснее было наблюдать на встрече в Ватикане присутствующих там митрополита Илариона и главу Константинопольского патриархата патриарха Варфоломея. Обозреватель известного католического ресурса Il Sismografo Питер Андерсон пишет в этой связи, что для него «было увлекательным видеть этих двух иерархов, сидящих более часа очень близко друг к другу, разделенных только архиепископом Кентерберийским Джастином Велби. Хотя я не видел обмена мнениями между ними, константинопольский патриарх все же аплодировал в конце выступления митрополита Илариона». Между тем, напоминает Андерсон, 27 сентября патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил главе отдела внешних церковных связей и трем его заместителям церковные награды. При этом предстоятель Русской православной церкви «впервые назвал патриарха Варфоломея раскольником». Это заставляет задаться вопросом, так какой же концепции московский патриарх все же придерживается по отношению к своему константинопольскому собрату и не может ли проблема климатических изменений объединить их, вопреки разделениям?

Встреча патриархов Кирилла и Варфоломея Patriarchia.ru

Все-таки, что ни говори, но перспектива поддержки мировых лидеров, ведущих политиков и бизнесменов на этом направлении слишком заманчива для князей Церкви. Экологическая тематика — то, что нужно сегодня конфессиям, которые сталкиваются с агрессивной транснациональной гендерной идеологией и проигрывают ей. Борьба с негативными климатическими изменениями в этом отношении не просто нейтральна, но и вполне способна, если говорить о христианстве, получить богословское обоснование, ибо в Писании неоднократно говорится о необходимости заботиться о Творении и жизни. Более того, участие в этой программе позволяет решить Церквам многие другие вопросы. Для Ватикана, например, — объяснить смысл его китайской политики. Как отметил сейчас секретарь Святого престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Галлахер, «окружающая среда — это проблема, которая способствует диалогу между Ватиканом и Пекином».

Что касается Русской православной церкви, то она получает шанс не только начать примиряться с Константинопольским патриархатом, но и подружиться с администрацией президента США Джо Байдена, приверженность борьбе с климатическими изменениями которой хорошо известна. Правда, для этого высокопоставленным сотрудникам Московского патриархата нужно вступать в общение с действующими американскими чиновниками, а не позировать перед фотокамерами с бывшими сотрудниками администрации Трампа. Получится ли?