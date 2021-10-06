Москва, 6 октября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин будет включен в расширенный состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2022 года. Об этом 6 октября заявил главный тренер команды Алексей Жамнов.

Сидик из ПТУ Артемий Панарин

«Увидим ли мы там Панарина? Конечно. Я не думаю, что он откажется от Олимпийских игр», — сказал Жамнов.

Он отметил, что тренерский штаб должен определиться с расширенным списком до 15 октября.

В сезоне 2020/21 НХЛ Панарин провёл 42 матча в регулярном чемпионате и набрал 58 (17 + 41) очков.

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