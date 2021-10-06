Саранск, 6 октября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 6 октября выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 85 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 28 633 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

(сс) Е. Самарин. Mos.ru Тестирование на COVID-19

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За последние сутки в республике выписаны 54 человека, всего с начала пандемии выздоровели 24 508 жителей Мордовии. 581 человек скончался от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались четверо жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3544 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 5 октября в инфекционных стационарах республики лечение получают 2303 человека. В амбулаторном режиме медики наблюдают за состоянием 2201 человека.