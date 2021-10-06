Страсбург, Франция, , 11:56 — REGNUM Применение технологий и программ искусственного интеллекта (ИИ) в полицейской и судебной сферах таит в себе целый ряд рисков. На это указывается в резолюции, которую депутаты Европарламента приняли 6 октября (377 проголосовали за, 248 против и 62 воздержались). Документ опубликован на сайте Европейского парламента.

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«Чтобы гарантировать соблюдение основных прав человека при использовании этих технологий, алгоритмы должны быть прозрачными, отслеживаемыми и чётко документированными», — отмечают парламентарии.

По их словам, там, где это возможно, государственные органы должны использовать программное обеспечение с открытым исходным кодом, чтобы быть более прозрачными. Также в резолюции подчеркивается, что именно государствам в конечном счёте «надлежит нести ответственность за обеспечение полного соблюдения основных прав» при использовании систем ИИ в правоохранительной и судебной сферах.

Депутаты Европарламента также просят ввести постоянный запрет на автоматическое распознавание лиц в общественных местах, отмечая, что за гражданами следует следить только при подозрении в совершении преступления.

Европарламентарии призывают запретить использование частных баз данных распознавания лиц (таких как система искусственного интеллекта Clearview, которая уже используется) и прогнозную полицейскую деятельность на основе поведенческих данных.