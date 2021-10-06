Красногорск, 6 октября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Уровень суточного прироста числа новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье пошел на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 6 октября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона был подтверждено 1410 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 378 случаев меньше аналогичного показателя 5 октября. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 1788 человек, а днем ранее — у 1733 жителей.

Всего за минувшие сутки в России выявлено 25 133 случая заражения коронавирусом.