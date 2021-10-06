Петрозаводск, , 11:56 — REGNUM Депутаты Законодательного Собрания Карелии переизбрали на пост сенатора Игоря Зубарева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе парламента.

Игорь Зубарев Agrarian.council.gov.ru

«В связи с назначением Игоря Зубарева в Совет Федерации с него досрочно сняли полномочия депутата регионального парламента. Так как он был избран в Законодательное Собрание Карелии по списку партии «Единая Россия», решение о том, кому будет передан освободившийся мандат, примет избирательная комиссия по предложению партии», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на пост сенатора в Вологодском Заксобрании был переизбран Юрий Воробьев.

Справка:

Игорь Зубарев родился 20 июля 1966 года в поселке Янтарный Светлогорского района Калининградской области. С 2003 по 2016 годы — председатель Союза рыбопромышленников Карелии.

С 2003 года многократно избирался депутатом Законодательного Собрания Республики Карелия.

В октябре 2016 года Игорь Зубарев был наделен полномочиями сенатора от парламента Карелии, входил в Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.