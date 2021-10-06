Барнаул, 6 октября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 6 октября прививки получили 697 544 человека из более двух миллионов жителей. За выходные сутки прирост вакцинированных составил 3117 человек. Такие данные приводит оперштаб.

Наталья Диева Вакцина

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Из общего числа привитых 38 091 житель региона получил первую прививку (+114 за сутки). Число полностью привитых граждан составляет 653 867 человек (+2631 за сутки). Также известно о 5586 ревакцинированных (+372 сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило уже 1 014 573 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции.

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