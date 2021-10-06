Москва, 6 октября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Родители школьников младших классов (1−4 класс) предлагают сократить контрольные работы по таким предметам как математика, русский язык, окружающий мир и иностранный язык, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

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В средней школе (5−9 класс) предлагается сократить контрольные работы по математике, русскому языку, истории, географии и иностранному языку. Родители учеников старших классов (10−11 класс) хотели бы, чтобы дети реже писали проверочные по физике, истории, алгебре и иностранному языку.

Больше всего мечтают о сокращении контрольных работ мечтают родители учеников 5−9 классов (40%). Реже о снижении количество проверочных работ говорят родители учеников 1−4 классов (345) и учеников 10−11 классов (33%.

Опрос проведен 28 сентября-1 октября 2021 года. Опрошены по 500 родителей обучающихся в 1−4, 5−9, 10−11 классах в 389 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, количество контрольных работ будет сокращено в школах. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.

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