Сеул, 6 октября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 44 879 человек. Об этом 6 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 6 октября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 39 785 657 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 77,5%.

Отмечается, что прививку препаратом Pfizer в стране сделали 21 214 272 человека, препаратом AstraZeneca — 11 093 449 человек, препаратом Janssen — 1 450 683 человека, Moderna — 6 027 253 человека.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 765 885 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 27 994 143 человека.

За последние два дня (4 — 5 октября) в стране было зарегистрировано 7327 случаев побочных эффектов на вакцину от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 294 269 случаев.

Число скончавшихся после вакцинации в Южной Корее увеличилось на 14 человек, до 730 человек.