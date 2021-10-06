Москва, 6 октября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. С помощью цифровых технологий будет налажено и оптимизировано управление проектами в Арктике и на Дальнем Востоке. Об этом 6 октября заявил вице-премьер Юрий Трутнев на «правительственном часе» в Совфеде.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

«Создаётся цифровой аналог Северного морского пути и Северного завоза. На базе цифровых технологий работает штаб морских операций «Росатома». Ну и, наконец… я сейчас говорил, что все проекты сопровождаются в ручном режиме — нам надо делать следующий шаг в этом направлении, их уже много. В Арктике их почти 300, на Дальнем Востоке их 2600, то есть почти 3000 проектов», — заявил Трутнев.

«Поэтому сейчас министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики заканчивает работу по созданию ситуационного центра управления и реализацией проектов, мониторинга и оказания поддержки», — указал он.