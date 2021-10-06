Пермь, 6 октября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В Пермском крае выявили 518 новых заражений коронавирусом, что на шесть больше, чем днем ранее, сообщает 6 октября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии число зарегистрированных носителей коронавируса достигло 104 614. Показатель заболеваемости составил 4024,8 на 100 тыс. населения.

Оправились от болезни 91 750 пермяков. На сегодняшний день в больницах лечение получают 4323 пациента, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. Свободно 11,2% коечного фонда от фактически развёрнутого.

По причине COVID-19 в Пермском крае скончались 5026 человек. За последние сутки зафиксировано 27 летальных исходов.