Рязань, 6 октября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Рязанский арбитраж 24 ноября 2021 года начнёт рассмотрение иска православного прихода Христорождественской церкви с. Саблино Сасовского района к администрации района. Яблоком раздора стало право собственности на здание храма, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Иск прихода поступил в суд в конце сентября 2021 года. Дело рассматривает судья Котова. Третьим лицом в споре участвует администрация Алёшинского сельского поселения.

Речь в деле пойдёт «о признании права собственности на здание храма, расположенного по адресу: Рязанская область, Сасовский район, с. Калиновец, ул. Школьная, д.12, в силу приобретательной давности».

Напомним, в конце июля 2021 года схожий иск был подан по Крестильному храму в Самаре. В этом случае решалась судьба здания общей площадью 255 кв. м.