Якутск, 6 октября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. ПАО «Ленское объединённое речное пароходство» практически завершило доставку топлива и продуктов в отдалённые населённые пункты Якутии. Навигационный план грузоперевозок выполнен на 83%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 октября в пресс-службе ЛОРП.

Mil.ru Северный завоз

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Так, при необходимости доставить 1,54 млн тонн грузов уже перевезено 1,34 млн. Нефтепродуктов отправлено 423,7 тыс. тонн, сухогрузов — 917 тыс. тонн. В том числе в Арктику перевезены 425 тыс. тонн грузов, на 25 тыс. тонн больше, чем было запланировано. План перевыполнен по доставке нефтепродуктов.

«Сегодня главный вопрос — это благополучное завершение арктической навигации. Навигация проходила в сложных гидрометеорологических условиях — это ограниченная видимость в связи с лесными пожарами, штормовая погода на морских участках. Кроме того, перебои электроснабжения Зеленомысского речного порта, также стали причиной простаивания флота», — отметили в пресс-службе Ленского объединённого речного пароходства.

Как сообщало ИА REGNUM, доставку топлива и товаров первой необходимости в труднодоступные населённые пункты Якутии затрудняла задымлённость из-за лесных пожаров и прекращение судоходства по реке Вилюй. Дым висел на участке реки Лена от села Усть-Кут до села Жиганск. Передвижение судов по реке Вилюй временно прекращалось, она обмелела.