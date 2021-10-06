Нижний Новгород, 6 октября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. За минувшие сутки 33 жителя Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

Накануне сообщалось также о 33 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 6801 человека.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 октября в регионе выявили 611 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 602 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 173 213 случаев. Активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 8559 человек.

Читайте также: В Нижегородской области подтвердили ещё 611 случаев заражения коронавирусом