Брдо, Словения, 6 октября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич не питает иллюзий по поводу того, что Сербия может быстро вступить в Евросоюз, но, тем не менее, для страны главное остаться «на европейском пути» и развивать близкое сотрудничество с ЕС. Об этом Вучич заявил 5 октября в Словении, где он находится с целью участия в саммите ЕС — Западные Балканы.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Вучич напомнил, что более 60% экспорта Сербии уходит в страны ЕС.

При этом президент Сербии отметил, что граждане его страны настаивают на поддержании хороших отношений со странами вне Евросоюза, и в этом они правы.

«Мы посмотрим, что решит ЕС. Я уверен, что мы отошлем им положительный сигнал», — передал телеканал РТС слова Вучича.

Напомним, что в Словении 5 и 6 октября проходит саммит ЕС — Западные Балканы в котором принимают участие президенты и премьер-министры стран Евросоюза и региона.