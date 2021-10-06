Москва, 6 октября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Исполнитель Антоха МС (настоящее имя — Антон Кузнецов) подал иск в суд против продюсера Эдуарда Шумейко. Об этом 5 октября сообщило издание «Афиша Daily».

Скриншот с YouTube Антоха МС

По данным СМИ, причиной конфликта Кузнецова и Шумейко стали финансовые проблемы, появившиеся на фоне пандемии. Как утверждает музыкант, он «не смог получить конкретных предложений» от продюсера для «развития его карьеры», из-за чего понял, что «дальнейшая работа бессмысленна».

Артист решился на досрочный разрыв контракта. Однако по условиям договора, Антоха МС должен будет выплатить Шумейко 3 млн рублей — также он может лишиться принадлежащих продюсеру прав на псевдоним и песни.

ИА REGNUM напоминает, что Антоха МС является хип-хоп исполнителем. Он принимал участие в записях треков Ивана Дорна и группы «Пасош».