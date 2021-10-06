Москва, 6 октября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. 20% водителей и почти столько же пассажиров, которые сидят на переднем кресле, не пристегивают в машине ремень безопасности. Об этом говорится в исследовании «Авто Mail.ru».

The Car Spy Mercedes Benz SLS AMG. Задние сидения и язычок ремня безопасности

Кроме того, большая часть (75%) респондентов ответили, что не пользуются ремнем безопасности, когда находятся на заднем ряду автомобиля.

Уговаривают пассажиров, которые сидят рядом, пристегнуться 79% опрошенных водителей. А вот в отношении пассажиров задних рядов это делают только 32% респондентов.

В исследовании приняли участие свыше 3 000 человек.

Ранее водители в России назвали оптимальный пробег для продажи автомобиля. По мнению большинства опрошенных, он составляет до 300 тыс. км.

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