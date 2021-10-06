Барнаул, 6 октября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 6 октября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло уже 5587 человек, причём рекордные 29 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Тяжелобольных насчитывается 583 (+15 за сутки), из них 242 подключены к аппаратам ИВЛ (+9 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (17 611 человек, +45 за сутки) и ОРВИ (52 894 человека, +131 за сутки).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 870 детей (+59 за сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (79 277 человек, +275 за сутки) новый вирус победили 59 769 человек (всего +24 за сутки).

Количество тестирований с учётом повторных исследований составило 7982 (+3412 за сутки).

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