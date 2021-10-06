Озёрск, Челябинская область, 6 октября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Житель Озёрска Челябинской области перевёл мошенникам три миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

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Неизвестные звонили ему несколько раз и рассказывали о том, что его персональные данные якобы скомпрометированы, на него пытаются оформить кредит, при содействии «службы безопасности банка», операцию предотвратили и мошенников задержали, но ему будто бы необходимо обезопасить деньги.

А затем мужчине позвонил якобы представитель департамента информационной безопасности Центробанка, который убедил его перевести деньги на виртуальный счёт. Житель Озёрска им не поверил. Однако в следующий раз, когда его набрали якобы сотрудники правоохранительных органов, гражданин потерял бдительность. Он обналичил деньги и перевёл их на счёт, указанный злоумышленниками.