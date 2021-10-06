Москва, 6 октября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Украина обладает запасами газа и возможностью обеспечить свои домохозяйства дешевым газом, но это невозможно из-за политики МВФ по отношению к этой стране. Об этом 6 октября заявил ИА REGNUM политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Обеспечить население газом собственной добычи Украина могла бы. И, конечно, цены могли бы быть совершенно иными для населения с учетом себестоимости. Но украинское руководство по настоятельным рекомендациям МВФ взяло на себя обязательства по «выравниванию» цен для населения и промышленности до «рыночного уровня» — т. е. повысить их до «мировых стандартов», — заявил политолог.

«Невзирая на потерю целых отраслей промышленности и порядка 10 млн населения, полностью покрыть потребности газом собственной добычи не получится, в т.ч. и потому, что инвестиции в газодобычу, геологоразведку, совершенствование технологий совершенно недостаточны. Эту «священную корову» на Украине предпочитают только доить, но не кормить», — подчеркнул Дудчак.

Напомним, что 6 октября цена за тысячу кубометров газа на фьючерс на хабе TTF в Нидерландах на пике составила $1936. Президент России Владимир Путинобъяснил такой рост цен «истерикой» и «неразберихой», а также заявил о спекуляциях на «проблемах климатических изменений».