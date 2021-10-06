Политолог: МВФ не позволил Украине обеспечить население газом
Москва, 6 октября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Украина обладает запасами газа и возможностью обеспечить свои домохозяйства дешевым газом, но это невозможно из-за политики МВФ по отношению к этой стране. Об этом 6 октября заявил ИА REGNUM политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.
«Обеспечить население газом собственной добычи Украина могла бы. И, конечно, цены могли бы быть совершенно иными для населения с учетом себестоимости. Но украинское руководство по настоятельным рекомендациям МВФ взяло на себя обязательства по «выравниванию» цен для населения и промышленности до «рыночного уровня» —
«Невзирая на потерю целых отраслей промышленности и порядка 10 млн населения, полностью покрыть потребности газом собственной добычи не получится, в т.ч. и потому, что инвестиции в газодобычу, геологоразведку, совершенствование технологий совершенно недостаточны. Эту «священную корову» на Украине предпочитают только доить, но не кормить», — подчеркнул Дудчак.
Напомним, что 6 октября цена за тысячу кубометров газа на фьючерс на хабе TTF в Нидерландах на пике составила $1936. Президент России Владимир Путинобъяснил такой рост цен «истерикой» и «неразберихой», а также заявил о спекуляциях на «проблемах климатических изменений».