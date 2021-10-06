Ташкент, 6 октября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о запуске нового пятилетнего проекта по торговле в Туркестане с общим бюджетом 19 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Ташкенте.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

Проект реализуется в Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркмении и Узбекистане.

«Проект USAID по торговле в Центральной Азии будет оказывать техническое содействие государственному и частному секторам», — говорится в сообщении.

Так, цель проекта — гармонизация процедур таможенного и пограничного контроля для сокращения финансовых и временных затрат, а также стимулирования экономического роста в регионе. Также, программа будет способствовать укреплению партнерства между государственным и частным секторами в вопросах реализации реформ, стимулирующих развитие и обеспечивающих приток инвестиций.

Кроме того, будет проводиться работа с заинтересованными сторонами в целях увеличения объемов трансграничной торговли как внутри центральноазиатского региона, так и за его пределами.