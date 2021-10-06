Чебоксары, 6 октября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В Чувашии суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом составило 99, выздоровели 79 пациентов. Соответствующие данных публикует 6 октября оперативный штаб России.

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С начала пандемии в республике официально выявлено 34 512 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 99.

Выздоровели в Чувашии 31 183 пациента с коронавирусом, в том числе за последние сутки вылечились 79 больных.

Жертвами коронавируса стали ещё 13 пациентов — всего от COVID-19 в регионе умерли 2389 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии при ухудшении ситуации с коронавирусом могут ввести локальные локдауны, на отдельно взятых территориях.

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