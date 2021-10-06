Москва, 6 октября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Российской Федерации за последние сутки выросло на 25 133 и достигло 7 662 560. Об этом 6 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Изменения с предыдущими сутками оказались незначительными. Днём ранее, 5 октября, исследования подтвердили 25 110 случаев заражения.

Новые случаи зафиксированы во всех субъектах, у 8,7% заражённых не установили клинических проявлений болезни. Среди регионов по суточному приросту лидируют Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В первой пятёрке по числу новых носителей вируса оказались также Самарская и Нижегородская области.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России умерли 929 человек от коронавирусной инфекции, что является абсолютным максимумом в начала пандемии.