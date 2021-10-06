Вашингтон, , 11:48 — REGNUM В Вашингтоне до сих пор твердо уверены, что подвластность США есть благо для России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 6 октября, комментируя инициативу американских сенаторов о высылке российских дипломатов.

США И Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, группа сенаторов предложила президенту США Джозефу Байдену выслать 300 российских дипломатов в случае, если Россия откажется согласовывать расширение штата американских дипломатов в РФ. В США такого количества российских дипломатов нет, а те, кто выступает с подобными инициативами, словно добиваются полного закрытия американских учреждений в России, отметили в свою очередь в МИД РФ.

« Рассматривая историю с абсурдным требованием группы американских сенаторов о новой массовой высылке российских дипломатов из США, надо иметь в виду сформировавшийся в годы «перестройки» особый тип отношения американского политического класса к России. Я бы назвал его «мессианским сознанием». В Вашингтоне твердо уверены, что подвластность США во всех смыслах — это для России благо. К сожалению, руководители нашей страны в 1990-е годы немало поспособствовали закреплению такого мнения.

Помню, ещё во время моей службы в МИДе при обсуждении с ближайшими американскими союзниками, англичанами, вопроса о существенной диспропорции в числе лиц, которым был закрыт въезд, соответственно, в Великобританию и Россию, представители Форин-офис неизменно заявляли, что сравнения тут быть не может. Англичане, мол, ведя запрещённую деятельность в СССР и России, способствовали их скорейшей трансформации в часть Запада. А вот те российские представители, которые защищали её интересы в Великобритании, этому насущному для России делу мешали. Такое же понимание свойственно и американцам.