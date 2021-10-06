Кемерово, 6 октября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В Кемеровской области с начала сезона активности клещей в медицинские организации с жалобами на присасывание клещей обратились 30 004 человека, из них детей и подростков до 17 лет — 6279 человек. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

egor347 Осторожно, клещи!

«За последнюю неделю обратились по поводу присасывания клещей 68 человек, в том числе детей — 17», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что были проведены исследования 17 070 клещей, снятых с пострадавших, на наличие антигена вируса клещевого энцефалита, в 550 клещах обнаружен возбудитель. С подозрением на клещевые инфекции в медицинские организации госпитализировано 285 человек.