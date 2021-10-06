Москва, 6 октября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В регионах Дальнего Востока молодёжь примерно в два раза реже выбирает вузы в своих регионах по сравнению с общероссийскими показателями. Об этом 6 октября заявил вице-премьер Юрий Трутнев на «правительственном часе» в Совфеде.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

«В целом и по Дальнему Востоку, и по Арктике количество абитуриентов, которые выбирают вузы в своей территории, в два раза ниже, чем по Российской Федерации. В два раза большее количество абитуриентов выезжает в европейскую часть, Москву и, заканчивая образование, чаще всего остаются в этих регионах», — заявил Трутнев.