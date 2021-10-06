Улан-Удэ, 6 октября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Прокуратура Бурятии организовала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в детском саду Улан-Удэ, где дети спят на фанерных лавках. Ранее фотографии из учреждения были опубликованы в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Группа «Аноним 03» в соцсети «ВКонтакте» Детский сад в Улан-Удэ

«В каких условиях должен спать ребёнок в саду? Вот, например, сад «Хрусталик» на Стеклозаводе решил, что в таких. Дети, чтоб залезть на свою «полку» проходят по нижнему ряду. Спят все вместе, одна антисанитария», — подписал автор фото.

Пользователи в комментариях усомнились, что в детсаду правда спят дети. Многие сравнили импровизированные кровати с «нарами» или «ложем для гастарбайтеров».

Сотрудники надзорного ведомства намерены проверить исполнение закона в дошкольном учреждении, «полноту и качество принимаемых уполномоченными органами мер по обеспечению прав детей». По итогам проверки будут принятымеры прокурорского реагирования.