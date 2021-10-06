Москва, 6 октября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В России динамика роста промышленного производства замедляется по причине замедления темпов восстановления экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

Huskyherz Промышленность

«Факторы некоторой стагнации промышленного производства в основных секторах промышленности обоснованы медленным восстановлением логистических цепочек и сектора перевозок, ускоренным ростом цен на энергетические и сырьевые товары, дисбалансом спроса и предложения на промышленные товары, — сказала Степанова. — Уровень загрузки мощностей находится по-прежнему заметно ниже предкризисного уровня. Из-за высокого роста цен предприятиям сложно планировать экономически эффективный производственный процесс».

Кроме того, по ее словам, дорожающие заемные деньги банков плюс ежегодное повышение тарифов на монопольные и энергетические цены также ограничивают возможности роста промышленного производства.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ имеют место рекордные ожидания роста цен.