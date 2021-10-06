В калужской Медыни нашли компромисс между жителями и памятником природы
Медынь, Калужская область, 6 октября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Калужской области утверждены границы и определён новый режим охраны памятника природы регионального значения, который расположен в Медынском районе у деревни Варваровка и сел Адуево, Синявино и Девино, сообщает 6 октября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство природных ресурсов и экологии.
По информации ведомства, в данной местности протекает река Нига, по берегам которой расположены пойменные луга и леса, в которых обитают животные, занесенные в Красную книгу области.
Для водного объекта и территории в 200 м по его берегам в 1993 году был установлен особый охранный режим, запрещающий любую хозяйственную деятельность, что значительно затруднило проживание в этих местах. В числе основных проблем — запрет на строительство линий электропередач, трубопроводов и дорог.