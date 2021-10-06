Советский, Югра, 6 октября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В городе Советском (ХМАО) приостановлена работа супермаркета из-за несоблюдения антиковидных мер. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Скидки в супермаркете

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В помещениях супермаркета не проводилась требуемая противоэпидемиологическая уборка поверхностей и оборудования, не обеззараживался воздух, не проветривалось пространство. А также среди сотрудников супермаркета выросла заболеваемость ОРВИ и коронавирусом.

В отношении юридического лица было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Суд приостановил деятельность торговой точки на пять суток.