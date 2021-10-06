Сергиев Посад, Московская область, 6 октября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Коллектив центра материнства и детства Сергиево-Посадской районной больницы удостоен всероссийской премией «Первые лица — 2021». Об этом 6 октября сообщается на сайте правительства Московской области.

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Награда подмосковным врачам была вручена в специальной номинации «За преданность профессии и самоотверженный труд во время пандемии COVID-19».

«В связи с COVID-19 случается, что дети на свет появляются раньше срока или с осложнениями. Цель сотрудников отделения реанимации центра материнства и детства — сохранить жизнь новорожденному с наименьшими негативными последствиями для здоровья», — рассказал главный врач Сергиево-Посадской районной больницы Олег Дмитриев.