Пермь, 6 октября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В Перми вода в реке Егошиха стала неестественного зеленого цвета. Как оказалось, причиной тому стали действия теплоэнергетиков, сообщает портал 59.RU.

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В компании «Т Плюс» пояснили, что в начале отопительного сезона добавили краску в воду для батарей с целью выявления утечки в сетевой системе. В ближайшее время специалисты выяснят, откуда в Егошиху поступает цветная вода.

В качестве краски используется вещество «Уранин-А» (флуоресцеин). Оно соответствует всем санитарным нормам и безопасно с экологической точки зрения. Окрашивание воды в ярко-зеленый цвет позволяет увидеть утечки во время транспортировки тепловой энергии, обнаружить незаконные врезки и выявить неисправность сетей потребителей.