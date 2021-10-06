Санкт-Петербург, 6 октября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. За последние сутки в Петербурге лабораторно подтвердили 2187 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и констатировали смерть 55 человек, ранее заболевших COVID-19. Об этом 6 октября сообщили в федеральном оперштабе.

Tama66 Кладбище. Крест

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Число новых выявленных носителей за сутки возросло на 293 человека, а число смертей уменьшилось на три случая.

Общее число инфицированных за время пандемии в Петербурге составляет на сегодня 634 234 человека. Из них выздоровели 589 270 человек, умерли от ковида, как основной причины смерти, 22 200 человек. Петербург по-прежнему остаётся на втором месте по всем эпидемическим показателям после Москвы.