София, 6 октября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Президент Болгарии Румен Радев выступил с заявлением, в котором призвал резко ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения на территории страны. Об этом сообщает софийская газета «Слово».

Pravovoyicentr.ru ДТП

Глава государства пообещал, что лично рекомендует министру внутренних дел страны Бойко Рашкову пересмотреть соответствующую нормативную базу и внести поправки к законодательству на рассмотрение народного собрания (парламента) Болгарии.

«Как общество, мы должны объединить усилия и остановить необузданную агрессию на дорогах, — отметил, в частности, он. — На чаше весов — человеческие жизни, отнимаемые нетрезвыми водителями и «лихачами». На основных автомобильных шоссе и даже дорогах местного значения необходимо установить камеры наблюдения, видеозаписи с которых впоследствии позволят жёстко наказать нарушителей».

Свою речь Р. Радев произнёс в ходе рабочего визита в город Стара Загора, где в результате ДТП только за последние полгода погибли более ста человек.

«Сегодня информация о дорожных происшествиях по всей Болгарии напоминает фронтовые сводки», — резюмируют местные эксперты.

Считается, что болгарское законодательство по отношению к злостным нарушителям ПДД является наиболее либеральным в ЕС. За езду в пьяном виде, совершение наезда и даже совершение аварии с последующим причинением вреда здоровью пострадавшим, указанный нарушитель может отделаться временным лишением прав и штрафом. В случае ДТП со смертельным исходом виновника ждёт минимальный срок тюремного заключения.